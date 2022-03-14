İstanbul'da yeni soğuk hava dalgası: Kar gelebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybetti. Salı ve çarşamba günü de sıcaklıkların 8 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Yeni soğuk hava dalgası geliyor

Perşembe günü yer yer sağanak geçişlerinin etkili olması beklenen İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derece düşecek. Perşembe akşam saatlerinden itibaren kent genelinde soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

Kuzey kesimlerden gelmesi beklenen yağışların karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı şeklinde olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 5 ila -1 arasında olması bekleniyor.

Mega kentte kar yağışının pazar gününe kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.