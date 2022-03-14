Sağlık Bakanlığı alımlarında tercih tarihleri belli oldu
ÖSYM Başkanı Aygün; 'Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız. Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.' dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak atamalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Aygün paylaşımında; 'Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız. Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.' ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız.Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 14, 2022
Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU 'den yapabilirsiniz.
Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.