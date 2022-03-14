Bakan Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 18:33
NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.
NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız