Üç ilde eğitime yarın ara verildi

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı.

Kar yağışının devam ettiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Mart 2022 Salı günü de ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.