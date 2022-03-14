BAM Ceza Dairesi Başkanı Salih Doğan vefat etti
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi Başkanı Salih Doğan vefat etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Mart 2022 21:00
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Bakan Bozdağ mesajında; "Adana Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi Başkanı Salih Doğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Makamı ali, mekanı cennet olsun. Yargı camiamızın başı sağolsun." dedi.
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Adana Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi Başkanı Salih Doğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 14, 2022
Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Makamı ali, mekanı cennet olsun.
Yargı camiamızın başı sağolsun.