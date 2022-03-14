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Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, "Koç Holding ile Ford ve SK On Co., Ltd.'nin imzaladığı mutabakat, batarya üretiminde Türkiye'ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Mart 2022 22:32
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Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, böyle olağanüstü zorlu koşulların olduğu bir dönemde tarihin en büyük otomotiv yatırımlarını art arda açıkladıklarını, Türkiye'de otomotiv endüstrisinin dönüşümüne stratejik hamlelerle liderlik ettiklerini belirtti.

Ford Otosan, Ford'un Avrupa'daki en verimli fabrikalarından biri olan Romanya'daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Koç Holding ise otomotiv endüstrisinde gelişen fırsatların incelenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Ford Motor Company, SK On Co., Ltd. ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding ve Ford Otosan'ın bugün eş zamanlı yaptığı açıklama ile duyurduğu, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde rekabet gücünü artıracak iki büyük yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koç, yazılı açıklamasında, dünyanın karşı karşıya olduğu belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan inançlarıyla var güçleriyle çalıştıklarını her fırsatta vurguladığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Ford Otosan Kocaeli fabrikalarını ülkemizin bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline getirecek yatırımımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ile açıklarken, bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak gördüğümüzü belirtmiştim. Ford Otosan, bunu teyit eder nitelikteki gelişmelerle ülkemizi ve Topluluğumuzu gururlandırmaya devam ediyor. Romanya'daki üretim sorumluluğu ile şirketimiz uluslararası bir üretim şirketi haline gelirken, Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü unvanını pekiştirecek. Koç Holding ile Ford ve SK On Co., Ltd.'nin imzaladığı mutabakat ise batarya üretiminde Türkiye'ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek. Süreçteki yönlendirmeleri ve destekleri için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve Sayın Bakanımıza içtenlikle teşekkür ederim."

- "Ülkemizin küresel bir merkeze dönüşmesi en büyük hedeflerimiz arasında"

Koç Topluluğu'nun tarihindeki en büyük otomotiv yatırımlarını art arda açıklamayı sürdürdüklerini bildiren Koç, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde rekabet gücünü artırmak, Türkiye'nin küresel bir merkeze dönüşmesi ve dünyanın sayılı oyuncularından biri olmasının en büyük hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Koç, "Geçen yıl mart ayında Ford Otosan'ın ülkemizin en büyük otomotiv yatırımı olan 20,5 milyar TL'lik elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği yatırımının ilk fazını Cumhurbaşkanımızla birlikte duyurmuş, önümüzdeki 10 yılı kapsayan yatırımımızın vizyonunu açıklamıştık. Hemen ardından ise 58 milyon avro yatırım ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli şanzımanı tanıtmıştık. Bugün de yeni bir heyecan, gurur ve mutluluk içindeyiz. Böyle olağanüstü zorlu koşulların olduğu bir dönemde tarihimizin en büyük otomotiv yatırımlarını art arda açıklıyor, ülkemizde otomotiv endüstrisinin dönüşümüne stratejik hamlelerle liderlik ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızı mümkün kılan her bir çalışma arkadaşımla gurur duyuyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasının bünyesine katılması ile Ford Otosan'ın, uluslararası bir üretim şirketi haline geleceğini belirten Koç, "Bu yatırım ile ülkemizin ekonomisine katkıyı artırırken, global rekabet avantajı sağlayacak ileri teknolojiler üzerine çalışmayı da sürdüreceğiz. Şirketimiz Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi unvanını pekiştirecek. Ayrıca, tasarımı ve mühendisliği tümüyle Ford Otosan'a ait olacak yeni nesil Courier aracını ve tam elektrikli versiyonunu Craiova'da üretecek. Bunun yanında, Ford Puma ve yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorların üretimini de gerçekleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Koç Topluluğu'nun otomotiv sektöründe gelişen fırsatları yakından takip ettiğini bildiren Koç, şunları kaydetti:

"Ortağımız Ford ile- 100 yıla yaklaşan güçlü iş birliğimiz ileriye dönük stratejik yatırım fırsatlarına da imkan sağlıyor. Ford Motor Company, SK On Co., Ltd. ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzalandı. Bu hamle, Topluluğumuzun ve iş ortaklarımızın ülkemize olan inancının bir ispatı olmakla birlikte batarya üretiminde Türkiye'ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek. Koç Topluluğu'nun otomotiv endüstrisindeki gücü ve yurt içi pazardaki lider konumu, ortağımız Ford'un bize ve ülkemize olan güveni, SK On Co., Ltd.'nin köklü tecrübesi bu projeye olan inancımızı daha da pekiştiriyor."

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