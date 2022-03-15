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Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi: 2 ölü

Bursa'da otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçları devirdikten sonra 50 metre boyunca taklalar attı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 15 Mart 2022 07:20
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Bursa'da otomobil taklalar atarak 50 metre sürüklendi: 2 ölü

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hicret Er'in idaresindeki 34 RK 6207 plakalı otomobil sürücüsün kontrolünden çıkarak yol kenarında ağaçlara vurduktan sonra taklalar attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Hicret Er ve yanında bulunan Serdar Demir (39) sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobilin kaldırıma çarparak havalandığı ve yol kenarındaki ağaçları devirerek 50 metre boyunca taklalar attığı öğrenildi.

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