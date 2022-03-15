Putin yeni bir harita çiziyor: Ukrayna bölünüyor

Kabinenin gündemi Rusya-Ukrayna savaşı
Kabinenin gündemi Rusya-Ukrayna savaşı
Motorin fiyatlarındaki büyük indirim yürürlüğe girdi
Motorin fiyatlarındaki büyük indirim yürürlüğe girdi
20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı
20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı
10 bin sağlık personeli ve 10 bin işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de
10 bin sağlık personeli ve 10 bin işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de
12 ilde eğitime engeli
12 ilde eğitime engeli
Mahrem FETÖ'cü anlattı: Komutan odasındaki böcekler toplanırdı
Mahrem FETÖ'cü anlattı: Komutan odasındaki böcekler toplanırdı
Başhekimden grevdeki doktor için tepki çeken sözler
Başhekimden grevdeki doktor için tepki çeken sözler
Kabine, bir ilkle toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi var
Kabine, bir ilkle toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi var
Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak
Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak
Elde kalan 5 milyon çift ayakkabı iç piyasaya satılacak
Elde kalan 5 milyon çift ayakkabı iç piyasaya satılacak
BAM Ceza Dairesi Başkanı Salih Doğan vefat etti
BAM Ceza Dairesi Başkanı Salih Doğan vefat etti
Son 24 saatte koronavirüsten 133 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 133 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: 131 tıp fakültemizde, 110 bin hekim adayı var
Bakan Koca: 131 tıp fakültemizde, 110 bin hekim adayı var
Sağlık Bakanlığı alımlarında tercih tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanlığı alımlarında tercih tarihleri belli oldu
İstanbul'da yeni soğuk hava dalgası: Kar gelebilir
İstanbul'da yeni soğuk hava dalgası: Kar gelebilir
5 öğrencinin öldüğü kazada sorumlu 'çam ağacı' oldu
5 öğrencinin öldüğü kazada sorumlu 'çam ağacı' oldu
Erdoğan'ın açıkladığı 5 müjdeye Sağlık-Sen'den ilk değerlendirme
Erdoğan'ın açıkladığı 5 müjdeye Sağlık-Sen'den ilk değerlendirme
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor
Yılın ilk iki ayında otomobil satışları yüzde 17 azaldı
Yılın ilk iki ayında otomobil satışları yüzde 17 azaldı
Vali: Sözleşmeli öğretmenler hemen tayin derdine düşüyor, çok ayıp!
Vali: Sözleşmeli öğretmenler hemen tayin derdine düşüyor, çok ayıp!
Thodex mağdurlarının zararları karşılanıyor...Avukatı açıklama yaptı
Thodex mağdurlarının zararları karşılanıyor...Avukatı açıklama yaptı
Meslekte 44. yılındaki doktor, genç hekimler için emekliliği erteledi
Meslekte 44. yılındaki doktor, genç hekimler için emekliliği erteledi
Seçimlerde baraj yüzde 7'ye iniyor
Seçimlerde baraj yüzde 7'ye iniyor
Sıfırın altında 28,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
Sıfırın altında 28,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
FETÖ'nün yeni yapılanmasının detayları ortaya çıktı
FETÖ'nün yeni yapılanmasının detayları ortaya çıktı
Et fiyatları bir ayda yüzde 33 arttı
Et fiyatları bir ayda yüzde 33 arttı
Bakan Nebati ve Kavcıoğlu görevden alınacak iddiası
Bakan Nebati ve Kavcıoğlu görevden alınacak iddiası
Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim var!
Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim var!
Ankara'da ekmeğe de zam geldi
Ankara'da ekmeğe de zam geldi
4 Kamu kurumu 173 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 173 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Putin yeni bir harita çiziyor: Ukrayna bölünüyor

Stratejist Tuğrul Dr. Çamaş "Rus ordusunun harekat planı, bölünmüş Ukrayna senaryosuna göre çizildi. Hedefleri Kırım, Azak Denizi ve Karadeniz'le bağı kesilmiş bir Batı Ukrayna ile Rusya güdümlü Doğu Ukrayna" dedi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 15 Mart 2022 07:20
Yazdır
Putin yeni bir harita çiziyor: Ukrayna bölünüyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgal girişimi devam ediyor. Savaşın seyrini ve Rusya'nın siyasi/askeri stratejisini gazetemize yorumlayan stratejist Dr. Tuğrul Çamaş "Rus ordusunun harekat planı, bölünmüş Ukrayna senaryosuna göre çizildi. Bu plan sahada adım adım tatbik ediliyor. Dinyeper nehrini takip eden yeni bir harita çiziyorlar. Dünya yakın dönemde Kırım, Azak Denizi ve Karadeniz'le bağı kesilmiş bir Batı Ukrayna ile Rusya güdümlü Doğu Ukrayna gerçeğiyle yüzleşecek" dedi.

Rusya lideri Putin'in bölünmüş Ukrayna planı ile aynı zamanda dondurulmuş çatışma bölgeleri oluşturacağını söyleyen Rus siyaseti ve tarihi alanında uzman stratejist Dr. Çamaş "Putin, NATO ile Rusya arasına tampon hat inşa etmek istiyor" diye konuştu.

HERSON'A DA AYNI TAKTİK

Rusya, 2014 Kırım işgali ile birlikte özerk bölge ilan edilen Donetks-Lugansk taktiğini Herson için de uygulamaya hazırlanıyor. Stratejist Dr. Tuğrul Çamaş "Batı'nın ağır yaptırımları altında kalan Moskova'nın hesabı, Lugansk-Donetsk ile birlikte Herson, Harkov, Mıkolaviy, Melitopol, Berdyansk ve Zaporijya şehirlerini içine alan bir alanda Rus güdümlü siyasi bir yapı oluşturmak" diye konuştu.

Dinyeper nehrinin belirleyici hat olduğunu vurgulayan Çamaş, Dinyeper'in doğusunda yer alan Harkov şehrinin de Rusya için önemli olduğunu ve kontrol altına alınmak istediğini kaydetti.

BATI'NIN UKRAYNA TUZAĞI

Konvansiyonel bir savaşla Rusya'yla doğrudan karşı karşıya gelmek istemeyen Batı'nın; Rusya'yı kışkırtarak Ukrayna'ya girmesini sağladığını iddia eden Dr. Çamaş "Temel amaç, bir taraftan Ukrayna'yı Rusya için yeni bir Afganistan'a dönüştürürken diğer yandan yaptırımlarla Putin yönetimini dünyadan ve küresel sistemden izole etmek. Bu anlamda Rusya siyasi olduğu kadar ekonomik ve askeri bir tuzağa düşürüldü" tespitinde bulundu.

RUSLAR KİEV'E GİRMEYECEK

Çamaş'a göre, Rus ordusu Kiev'i kuşatacak ve abluka içerisinde tutarak Zelenskiy hükümetinin düşmesini bekleyecek. Bu plan dahilinde Rus ordusunun Kiev'e girme tercihini kullanmayacağını kaydeden Çamaş "Kiev'in askeri olarak düşmesini beklemeden Rus gizli servisinin çalışmalarıyla Moskova güdümlü bir hükümet kurma yoluna gidecekler. Ruslar bu taktiği 2014 Kırımın işgalinde denedi ve başarılı oldu. O dönem işgal planı Rusya Genelkurmay Başkanlığına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU tarafından hazırlandı. Şu an yine bir yandan benzer girişimler denenirken diğer yandan Rusya askeri gücü ile Ukrayna'yı kendi şartlarını kabul ettireceği diplomasi masasına oturtmaya çalışacak. Rus diplomasi anlayışının belirleyici unsuru askeri durumdur" görüşünü dile getirdi.

LVİV YENİ İDLİB OLUR

Dr. Çamaş'ın çarpıcı bir diğer tespiti ise Ukrayna-Polonya sınırındaki Lviv'in yeni İdlib olacağı yönünde. Rus ordusu kara, deniz ve hava bombardımanları ile Ukrayna'daki şehirleri insansızlaştırıyor. Bu yerleşim birimlerinden çıkanların tamamına yakını Lviv yönüne göç ediyor. Dr. Tuğrul Çamaş, Rusya'nın hatta yığılan mülteciler üzerinden Avrupa'yı demografik olarak baskılayabileceği görüşünde.

Yılmaz BİLGEN

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Emtia fiyatları zirveden dönüş yaptı
Emtia fiyatları zirveden dönüş yaptı
Altında daha çok kazanç fırsatı! İşte yeni adım ve karar
Altında daha çok kazanç fırsatı! İşte yeni adım ve karar
Motorin fiyatlarındaki büyük indirim yürürlüğe girdi
Motorin fiyatlarındaki büyük indirim yürürlüğe girdi
20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı
20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı
Türkiye'de banka sayısı yeterli mi?
Türkiye'de banka sayısı yeterli mi?
Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak
Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kuracak

Bu Habere Tepkiniz

Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Eğitim müfettiş yardımcılığında 35 yaş şartı nasıl değiştirilebilir. Dava açmak çözüm olur mu?
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak

Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak

Erdoğan: Sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyilelştirme sağlıyoruz. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!

Kamu kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarına başvuran adaylar mülakatların kaldırılmasını istiyor
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.03.2022 tarih ve 45540750 sayılı yazı ekinde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.03.2022 tarihli ve E-36664208-000-104582 sayılı yazısı ile il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacakları hususuna açıklık getirdi.
Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?

Müdür ve müdür yardımcıları sendika şube başkanı olabilir mi?

Sendika üyesi olmalarına kanuni engel bulunmayan ve görev yaptıkları kurumun girdiği hizmet kolunda kurulmuş yetkili olan veya olmayan herhangi bir sendikaya üye olan müdür ve müdür yardımcılarının seçilmeleri halinde şube yönetim kurullarında görev alabileceklerini değerlendirmekteyiz
Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar

Belediye şirketlerinin personel alımıyla ilgili önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu belediye şirketlerine personel alımının daha adil ve şeffaf bir şekilde yapılması için tavsiye kararı aldı
Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Proje okullarına öğretmen atama, yönetici görevlendirme işlemleri başladı

Öğretmenler için görev süresi başlangıcında ilgi yönetmeliğinin 6 Temmuz 2018 tarihli değişiklikle eklenen Geçici 3. Maddesine istinaden 6.7.2018 tarihi esas alınacağından görev süresi uzatma / görev sonlandırma teklifi yapılmayacak, sadece atama teklifleri girilecektir.
CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü görevde yükselme sözlü sınavlarını açıkladı

CTE Genel Müdürlüğü şubat ayında yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 18.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 18.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 18.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 21 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Haftanın fırsat ürünleri (14-19)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri