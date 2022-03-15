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İşyerinde hırsızlık yaptılar 'camiye gidiyorum' deyi polisi ikna etmeye çalıştılar

Adana'da iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen iki şüpheli devriye ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 08:03
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine, hırsızlık zanlısı iki kişinin girdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığını tespit edince şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevre sokaklarda ve caddelerde araştırma yapan ekipler, yaya olarak ilerleyen iki zanlıyı durdurdu.

İki şüpheliden biri polis ekiplerini ikna edebilmek için kendisini "camiye gidiyorum" diyerek savundu.

Ekipler, yaptıkları detaylı araştırmada zanlılarca çalındığı tespit edilen akü ve bakır kablolar buldu.

Gözaltına alınan iki şüpheli, Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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