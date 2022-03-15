Emtia fiyatları zirveden dönüş yaptı

Jeopolıtik risklerden dolayı emtia tedarikinde sıkıntıların derinleşeceği ve ihracatın durabileceği endişesiyle rekor seviyeleri gören emtia fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme olacağı umudu ve kar satışlarının etkisiyle rekor seviyelere yükseldikten sonra kazançlarını geri verdi.

PETROL % 17.5 DÜŞTÜ

8 Mart'ta 131 dolarla 14 yılın zirvesine yükselen petrolde, cuma günü başlayan düşüş hızlandı. Petrol dün 106 dolara kadar geriledi. Böylece 8 Mart'taki zirvenin ardından yaşanan düşüş yüzde 19'a ulaştı. Düşüşte arzın artacağına ilişkin beklehtiler etkili olurken, dün de Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Başkanı Fatih Birol petrol üreticisi ülkelerden arzı artırmalarını talep etti. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday fiyatları ise 13,6350 dolarla gördüğü tarihi zirvenin ardından kazançlarını geri verdi ve yüzde 8.4 değer kaybetti. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören paladyumun onsu da 3.435 dolarla tarihi zirveyi görmesinin ardından yüzde 6.7 düşüşle tamamladı.

DOĞALGAZ ÇAKILDI

Avrupa'da nisan vadeli doğalgaz kontratları önceki hafta yüzde 106,8 artışla 192,55 euroya çıkmasının ardından, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarıyla hafta başında 345 euroya kadar yükselse de haftanın geri kalanında geriledi ve haftayı yüzde 31.9 azalışla tamamladı. Avrupa'da cuma günü 131,2 eurodan işlem gören doğalgazın fiyatı dün yüzde 12 azalarak 115 euroya düştü.