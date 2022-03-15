Gıda fiyatlarına zam yolda! Rusya bazı ürünlerin satışını yasakladı

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Ruya'da bir yasak daha geldi.

Rusya'da Başbakan Mihail Mişustin, beyaz ve ham şeker ile tahıl ihracatını geçici olarak yasaklayan bir kararname imzaladı.

İmzalanan kararnameye göre beyaz ve ham şeker ihracatı 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandı.

Kararname, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine 30 Haziran'a kadar buğday, arpa, çavdar ve mısır ihracatına yasak da getirdi.

Açıklamada,

"AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir"

ifadelerine yer verildi.

Rusya, geçtiğimiz hafta da 200'e yakın temel gıda ürünlerine yasak getirmişti.