Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada aralarında subayların da olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızdıkları ve örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü sabit hatları kullanarak iletişim sağladıkları belirlenen, ayrıca haklarında FETÖ'ye dair ifade bulunan askerlerle bir sivil şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görevde 1 yarbay, 1 teğmen ile 7 astsubay, daha önce ihraç edilmiş olan 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 askeri öğrenci, 1 mahrem imam olmak üzere toplam 14 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde 15 Mart tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir." bilgisine yer verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.