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Fırtına'da hedef 'en erken' şampiyonluk! İşte o ihtimaller

Süper Lig'de 70 puanla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, mutlu son için geri sayıma geçmiş durumda... Bordo-mavililer, lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza atmak istiyor. Fırtına'nın bu rekoru kırmak için ise önünde üç yol bulunuyor. İşte Trabzonspor'un erken şampiyonluğa ulaşma ihtimalleri ve detaylar...

Eklenme : 15 Mart 2022 09:51
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Fırtına'da hedef 'en erken' şampiyonluk! İşte o ihtimaller

SüperLig'de bu sezon fırtına gibi esen, rekorların yerle bir eden Trabzonspor, şampiyonluğa doğru koşar adım ilerliyor. Son olarak 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını evine getiren Karadeniz devinde vuslata sayılı günler kaldı. Ligde geride kalan 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Fırtına, Süper Lig'in bitimine 9 hafta kala hesaplara başladı. Bu sezon 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Trabzonspor, kalan 9 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olarak lig tarihinin en erken şampiyonluğuna uzanmaya hazırlanıyor.

KONYA'DAN PUAN KAYBI BEKLİYOR

En erken şampiyonluk senaryosuna göre, Trabzonspor ligin 31'inci haftasında en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile olan puan farkını 21'e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Bordo- mavililerin şampiyonluğa 2 hafta sonra ulaşması için 31'inci ve 32'nci hafta karşılaşmalarında 3'er puan kazanması, Konyaspor'un ise bu haftalardaki maçlarda puan alamaması gerekiyor. Bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise Trabzonspor ile Konyaspor arasında ligin bitimine 6 hafta kala 18, 5 hafta kala da 15 puan farkı oluşursa Fırtına'nın şampiyonluğu kesinleşecek.

İŞTE İHTİMALLER

1- Trabzonspor, Konyaspor'un 9 haftada puan kaybetmediği senaryoda 12 puan daha toplarsa şampiyon olacak. Kısaca teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi, 4 maç daha kazanırsa 17 Nisan'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğu kutlayacak.

2- Fırtına, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı yener; İttifak Holding Konyaspor da iki haftada puan alamazsa Karadeniz devi mutlu sona ulaşıyor. Bordo-mavili takımın 70 puanı, ikincilik koltuğundaki Konya'nın ise 55 puanı bulunuyor. Fark 15 puan.

3- Karadenız devi önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar kaybederse, Konya'nın alacağı skorlara göre şampiyonluk tarihi değişecek. Kupanın gelmesi kesin gibi olsa da zaman henüz kesinleşmiş değil. Takımların alacakları puanlar belirleyecek.

AVCI ERTELEMEK İSTEMİYOR

Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlara rağmen takımın rehavete kapılmasını istemeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk kez 25'inci haftada galip geldikleri İttifak Holding Konya karşılaşmasından sonra "Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor" sözleriyle kupanın hayalini gözler önüne sermişti. Başarılı hoca, Göztepe galibiyeti sonrasında da "Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz" ifadelesini kullandı.

F.BAHÇE'Yİ SOLLAYACAK

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip; 1967-68, 1969-70 ve 2013- 14 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer bu sezon lig tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşma yolunda da büyük fırsat yakaladı.

Kaynak:Fotomaç

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