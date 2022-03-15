Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,58 puan değer kaybederek 2.086,90'a indi. Toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,53'le spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,30'la iletişim oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.

Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artışına gideceğinin tahmin edildiğini ifade eden analistler, hafta boyunca ayrıca İngiltere, Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının faiz kararlarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 ve 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.