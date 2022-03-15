Akaryakıt fiyatları tercih değiştirdi; benzinli araca talep arttı

Eskiden dizel araca olan rağbet yerini benzinli araca bıraktı. Oto galerici Serkan Keleş, "İnsanlar dizel araçları tercih ediyorlardı ama şimdi dizel ile benzin fiyatı arasındaki rekabet kapandığı için insanlar 'Ben bunu niye kullanıyorum?' diye düşünmeye başladı. 1.6 motor benzinli ortalama araba fiyatları 400-500 binin üzerinde gelirken, 1.6 dizelleri 600-700 bin bandında alıyorlar" dedi.

Sıfır ya da ikinci el araç alacakların dikkat ettikleri konular arasında yakıt da önemli bir yere sahipti. Daha az yakıt harcadığı ve daha çok kilometre yapılabildiği gerekçesiyle tercih edilen dizel araçlar, motorin ve benzin arasındaki fiyat farkının kapanmasıyla eskisi kadar rağbet görmemeye başladı. Akaryakıttaki fiyat artışı, alıcının araç tercihini de değiştirdi. İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşandığını ifade eden oto galericiler, benzinli ve daha düşük motor hacmine sahip araçlara olan rağbetin arttığına dikkat çekti.

'DİZEL İLE BENZİN ARASINDAKİ REKABET KAPANDI'

Oto galeri sahibi Serkan Keleş, kış aylarında piyasalarda genel bir durgunluğun her zaman söz konusu olduğuna dikkat çekerek, "Yakıtlardaki zam ve diğer giderlere baktığımızda şu an yine durağan geçiyor. Genel olarak ikinci el araçta sıkıntılarımız oldu ve olacak gibi de gözüküyor. İnsanların tercihleri değişmeye başladı. 1.6 fosil yakıtlarda dizeli araçları tercih ediyorlardı ama şimdi dizel ile benzin fiyatı arasındaki rekabet kapandığı için insanlar ben bunu niye kullanıyorum diye düşünmeye başladı. Hem uzun ve periyodik bakımlarda sıkıntı oluşuyor" ifadelerini kullandı.

BENZİNLİ ARAÇLAR DAHA UCUZA MAL OLUYOR

Keleş, benzinli araçların daha ucuza denk geldiğini belirterek, "1.6 motor ortalama araba fiyatları 400-500 binin üzerinde gelirken, 1.2 motorlar 350 bin aralığında makul fiyatta kalıyor. 1.6 dizelleri 600-700 bin bandında alıyorlar. Aradaki fiyat farkı bize yeni bir sayfa oluşturdu" dedi.