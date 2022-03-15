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Vergi gelirleri geçen yıla oranla yüzde 84,5 artış gösterdi

Merkezi yönetim bütçesinden ocak-şubat döneminde 346 milyar 776 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri 446 milyar 557 milyon lira oldu- Bu dönemde vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,5 artarak 327 milyar 747 milyon liraya çıktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 12:23
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Vergi gelirleri geçen yıla oranla yüzde 84,5 artış gösterdi

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-şubat döneminde 346 milyar 776 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 446 milyar 557 milyon liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.İ

Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat 2021'de 96 milyar 409 milyon lira iken geçen ay yüzde 108,3 artışla 200 milyar 818 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira ödeneğin yüzde 11,5'i kullanılmış oldu.

Geçen yılın şubat ayında bütçe, 35 milyar 927 milyon lira faiz dışı fazla verirken, bu yılın şubat ayında 113 milyar 406 milyon lira faiz dışı fazla oluştu.

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,9 artarak 157 milyar 149 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 10,4 olarak hesaplandı.

Şubatta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,1 artarak 41 milyar 741 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 424 milyar 781 milyon lira ödeneğin yüzde 9,8'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artışla 6 milyar 828 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 69 milyar 147 milyon lira ödeneğin yüzde 9,9'u kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 128 milyar 150 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i harcandı. Şubatta yüzde 108,6 artışla 10 milyar 866 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,9 artarak 74 milyar 83 milyon lira olarak belirlendi. Bütçede öngörülen 657 milyar 273 milyon lira ödeneğin yüzde 11,3'ü kullanıldı.

Şubatta 3 milyar 179 milyon lira sermaye gideri, 250 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 20 milyar 202 milyon lira oldu.

Faiz giderleri söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 242,3 artarak 43 milyar 669 milyon lirayı buldu.

- Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın şubat ayında 119 milyar 579 milyon lira iken şubat 2022'de yüzde 126,3 artarak 270 milyar 555 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin şubat ayı gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 10,9 iken, geçen ay yüzde 18,4 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı geçen ay 2021'in şubat ayına göre yüzde 83,2 artarak 180 milyar 329 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise Şubat 2021'de yüzde 10,7, geçen ay yüzde 14,3 olarak tespit edildi.

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Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, şubatta yüzde 407 artışla 82 milyar 306 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 4 milyar 240 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 3 milyar 680 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla şubatta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 33,5, kurumlar vergisi yüzde 123,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 22,2, özel tüketim vergisi yüzde 34,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 54,4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 132, damga vergisi yüzde 16,4, harçlar yüzde 15,3, diğer vergiler tahsilatı yüzde 66 arttı.

- Ocak-şubat dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat 2021 döneminde 210 milyar 172 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 65 artışla 346 milyar 776 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2022'de merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira ödeneğin yüzde 19,8'i kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64,6 artarak 288 milyar 875 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 19,1 olarak hesaplandı.

Personel giderleri söz konusu dönemde yüzde 47,9 artışla 89 milyar 365 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 424 milyar 781 milyon lira ödeneğin yüzde 21'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,2 artarak 14 milyar 431 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 69 milyar 147 milyon lira ödeneğin yüzde 20,9'u kullanılmış oldu.

Ocak-şubat döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 128 milyar 150 milyon lira ödeneğin yüzde 13'ü harcandı. Bu dönemde yüzde 94,1 yükselişle 16 milyar 629 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 57,8 artarak 138 milyar 219 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 657 milyar 273 milyon lira ödeneğin yüzde 21'i kullanıldı.

Söz konusu dönemde 7 milyar 525 milyon lira sermaye gideri, 251 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 22 milyar 456 milyon lira olarak hesaplandı. Faiz giderleri yüzde 66,9 yükselerek 57 milyar 901 milyon liraya çıktı.

- Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-şubat döneminde 209 milyar 188 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 113,5 artışla 446 milyar 557 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ocak-şubat dönemi gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 19, bu yılın aynı döneminde yüzde 30,3 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde 2021'in ocak-şubat dönemine göre yüzde 84,5 artarak 327 milyar 747 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de yüzde 331,2 artarak 108 milyar 379 milyon liraya yükseldi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 6 milyar 98 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 333 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi yüzde 46, kurumlar vergisi yüzde 159,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 59,1, özel tüketim vergisi yüzde 36,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 67,4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 120,7, damga vergisi yüzde 19,5, harçlar yüzde 52,1 ve diğer vergi gelirleri yüzde 70,8 artış gösterdi.

(Bitti)

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