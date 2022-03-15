ORC şirketi araştırdı: Yeni seçim sistemine göre partilerin oy dağılımı
ORC araştırma şirketi, yeni seçim sistemine göre, partilerin oy oranını açıklayan bir anket çalışması gerçekleştirdi. Anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan ORC Araştırma Şirketinin araştırmasının detayları.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Mart 2022 13:12
ORC'nin anket sonuçları:
ORC / MART 2022 "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" .AKPARTİ:%28,1 .CHP:%23,8 .İYİ PARTİ:%16,8 .HDP:%8,9 .MHP:%8,7 .GELECEK:%3,5 .DEVA:%3 .SP:%1,6 .TDP:%1,4 .DP:%1 .YRP:%0,9 .MP:%0,8 .DİĞER:%1,5 Bu araştırma 06-13 Mart tarihlerinde 41 İl'den 7290 katılımcı ile yapılmıştırMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız