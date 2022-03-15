ASELSAN, iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası ödüle layık görüldü

ASELSAN'a, İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan British Safety Council tarafından düzenlenen ve iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü" verildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "2022 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards)" için 39 ülkeden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar başvurdu.

Ödül alacak firmalar belirlenirken, iş güvenliği ve çalışanlarının refahına ilişkin firmaların ne gibi taahhütlerde bulunduğu ve bu taahhütlerin hayata geçirilmesi için hangi uygulamaların gerçekleştirildiğine dair açıklama ve kanıtlar dikkate alındı.

"Distinction", "Merit" ve "Pass" başlıklı üç kategoride verilen ödüllerde ASELSAN, en prestijli olarak gösterilen "Distinction" kategorisindeki ödülü almaya hak kazandı. ASELSAN, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamaları sonucunda, savunma sektöründe Türkiye'den ödül alan tek firma oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"ASELSAN olarak, ülkemize ve insanımıza karşı sorumluluk misyonumuzla pek çok konuda olduğu gibi çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda da sektörümüze liderlik etmek bizi gururlandırıyor. ASELSAN ailemize verdiğimiz değerin göstergesi olan global bir başarıyı daha ülkemiz adına kazandığımız için mutluyuz. Milli mühendislik gücümüzle bağımsız teknolojilere odaklanırken çalışanlarımızın iş güvenliğinden gelişimlerine kadar pek çok alanda onlara katkı sunmayı, tüm teknolojilerimizde olduğu gibi hep daha iyisini hedeflemeyi sürdüreceğiz."