Kılıçdaroğlu hekimlere seslendi: Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar gitmeyin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Tıp Bayramı'nda doktorlar Atatürk heykeline çelenk bırakacaklar. Bayramlarını kutlayacaklar ona bile izin verilmedi. Arkasından başka şeyler söylendi.

-Giderlerse gitsinler diye açıklama yaptı. Demokratik yollarda seni yollayacak olan biziz. Onlar burada kalacak hastalarına bakacaklar. Az kaldı bütün haklarınızı alacaksınız. Size verilen sözlerin tutulmadığını biliyoruz. Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar gitmeyin!