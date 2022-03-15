Kılıçdaroğlu hekimlere seslendi: Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar gitmeyin!
Kılıçdaroğlu: Giderlerse gitsinler diye açıklama yaptı. Demokratik yollarda seni yollayacak olan biziz. Onlar burada kalacak hastalarına bakacaklar. Az kaldı bütün haklarınızı alacaksınız. Size verilen sözlerin tutulmadığını biliyoruz. Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar gitmeyin
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Mart 2022 13:53
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
-Tıp Bayramı'nda doktorlar Atatürk heykeline çelenk bırakacaklar. Bayramlarını kutlayacaklar ona bile izin verilmedi. Arkasından başka şeyler söylendi.
-Giderlerse gitsinler diye açıklama yaptı. Demokratik yollarda seni yollayacak olan biziz. Onlar burada kalacak hastalarına bakacaklar. Az kaldı bütün haklarınızı alacaksınız. Size verilen sözlerin tutulmadığını biliyoruz. Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar gitmeyin!Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız