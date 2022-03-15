Erdoğan: 160 ülkeye tıbbi ekipman desteğinde bulunduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ediyorum. Az önce hem ülkemizden hem de dünyanın farklı köşelerinden içimizi ısıtan iyilik hikayelerini hep birlikte dinledik.

Özellikle koronavirüs salgınında yaşadıklarımız tüm insanlığa iyiliğin anlamını göstermiştir. Bu salgın döneminde küresel sistemdeki çarpıklıkları da görmüş olduk. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde temel sağlık hizmetine ulaşamayanları da gördük.

Vahim salgın tablosunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, Batı'nın yaptığı gibi dünyaya da sırtımızı dönmedik.

Türkiye'den talepte bulunan 160 ülkeye tıbbı ekipman desteğinde bulunduk. 15 milyon doz aşıyı da Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz.

İyilere hürmet ve vefa nasıl önemliyse kötülere karşı haşmetli olmak da o derece önemlidir."