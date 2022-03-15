Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı

Gaziantep Valiliği, çeşitli basın kuruluşlarında Nizip ilçesindeki kültür merkezinin yapım işi ihalesiyle ilgili yolsuzluk ve rüşvetlerle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Nizip Kültür Merkezi Yapım İşi İhalesinin 18 Ekim 2018'de açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildiği ve ihalenin 16 milyon 884 bin lira teklifle Sağıroğulları Gıda Tek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şirketi ile Has-Kem İnş. Taah. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şirketi ortaklığında 19 Kasım 2018'deki sözleşmeyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, 450 gün olan işin yapım sürecinin salgın dolayısıyla talep üzerine 3 kez uzatıldığı belirtilerek, "Kontrol elemanlarınca yerindeki incelemede tespit edilen eksikliklerin tamamlatılması amacıyla yüklenici ortaklığa 30 gün süre verilmiştir. Bu süreçte yapılan incelemelerde, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca hak ediş ödemeleri yapılmış olan yaklaşık 2 milyon 400 bin lira değerindeki bazı malzemelerin şantiye sahasından müteahhit firmaca çalındığı tespit edilmiş ve bu durumla ilgili de tutanak tutulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Bir süre sonra kontrol elemanlarının incelemede eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmasının ardından tutanak alınarak, yapım işinin feshedildiği kaydedilen açıklamada, yüklenici ortaklığa 17 milyon 712 bin 706 lira ödemenin gerçekleştirildiği ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüklenici firma ortağı çeşitli tarihlerde Valiliğe gelmiş, Valilik makamında YİKOB'tan sorumlu vali yardımcılarıyla görüştürülmüştür. Ayrıca ilgili vali yardımcılarının odalarında da kendileriyle defalarca görüşülmüştür. Her defasında, kendisinin zarar ettiğini, imalat fiyatlarının yükseldiğini ve şimdiki maliyetlerinin başlangıcın iki katına çıktığını söyleyerek, 7 milyon lira ekstra para talep etmiştir. Yasal çerçevede ve yapılması gereken imalatlar kapsamında bunun mümkün olmadığı, iş kapsamında bekleyen bir hak edişinin bulunmadığı ve bundan sonra yapacağı imalatların zaman kaybedilmeden ödeneceği de kendisine anlatılmıştır. Valiliğimiz ve Valimiz ile ilgili yolsuzluk başlığı altında yayınlanan söz konusu haberlerde yer alan ithamlar ve çeşitli kanallarla teknik personele şantaj ve tehditte bulunanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."