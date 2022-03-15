Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu

Enerji Atlası sitesinden alınan verilere göre, Türkiye'nin en fazla enerji üretimi yapan illeri İzmir, Kahramanmaraş ve Çanakkale oldu. Bu üç kentte 232 enerji tesisinde toplam 47.992 GHW enerji üretimi yapıldığı bildirildi.

Öte yandan, Anadolu şehirlerinin elektrik üretimi İstanbul'u geçti. Listeye göre İzmir, Kahramanmaraş ve Çanakkale sonrası Adana 3.852 MW, Şanlıurfa 3.796 MW, Zonguldak 3.359 MW, Samsun 3.223 MW, Balıkesir 3.095 MW, Manisa 3.059 MW, İstanbul 2.939 MW oldu.

"Doğalgaz üretim arttı, HES üretimi düştü"

Türkiye'nin enerji arzını korumak adına doğalgaz üretim santralleri aslan payını aldı. 2020 yılında 18,1 TWH üretim yapan santraller, 2021 yılında bu rakamı yüzde 97,8 arttırarak 35,8 THW'ye yükseltti. Hidroelektrik santralleri ise 2021 yılında yüzde 29'luk bir verim kaybı yaşadı.

Rapora göre 2020 yılında 40,4 THW üretim yapan Türkiye'nin hidroelektrik santralleri 28,4 THW'ye kadar düştü. Düşen bu açığı ise önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kapaması bekleniyor. Yine rapora göre 2020 yılında 10,3 THW'lik üretim yapan Rüzgar Enerji Santralleri (RES) yüzde 19,4'lük artış ile 2021 yılında 12,3 THW'lik bir üretim yaptı. 2020 yılında 4,1 THW'lik bir üretim yapan Güneş Enerji Santralleri (GES) 2021 yılında bu rakamı yüzde 19,5'luk bir artış ile 4,9 THW'ye çıkardı.

Öte yandan, raporun analiz bölümünde şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'de bulunan santrallerin kurulu gücü 92798 MW'dır. Kurulu güç olarak en yüksek kapasiteli il İzmir, en düşük kapasiteli il ise hiç üretim santrali bulunmayan Ağrı'dır. Rüzgar santralleri Ege kıyıları ile Akdeniz'in doğusu, hidroelektrik santraller Fırat-Dicle havzası ile Çoruh havzası, yerli kömür santralleri kömür madeni bulunan bölgelerde, ithal kömür santralleri kıyı şehirlerinde, doğalgaz santralleri yüksek elektrik tüketimi olan bölgelerde, ülkemizde yeni yeni kurulmaya başlayan güneş elektriği santralleri ise Türkiye'nin güney yarısında yoğunlaşmıştır."