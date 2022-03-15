Traktörle 12 metrelik kuyuya düştü
Antalya'da Hasan Hüseyin İnce, traktörle 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İnce, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, traktör de vinçle çıkarıldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 15 Mart 2022 18:11
Alanya'da gece saatlerinde traktörüyle seyir halinde olan Hasan Hüseyin İnce, tarımsal sulamada kullanılan kuyunun üzerinden geçerken, kuyunun üstünü kapatan beton kırıldı.
Traktörüyle 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen İnce, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncenin sağlık durumu iyi.
Kuyuya düşen traktör ise vinç yardımıyla çıkarıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız