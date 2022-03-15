Diyanet 265 kadın vaiz alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 265 kadın vaizin alınacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 20:39
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, alınacak vaizlerin dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmaları ve 2020'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almaları şartları aranacak.
Adaylar, 28 Mart-11 Nisan 2022 arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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