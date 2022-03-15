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Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Rusya ile uzlaşmaya yer var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, müzakerelerin yarın devam edeceğini belirterek, "Çok zor ve karışık bir müzakere süreci. Temel çelişkiler var. Ama kesinlikle uzlaşmaya yer var" dedi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 15 Mart 2022 23:12
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Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Rusya ile uzlaşmaya yer var

Ukrayna ile Rusya arasında müzakere süreci devam ediyor. Taraflar 4'üncü tur görüşmelerini çevrim içi formatta sürdürdü.

"Uzlaşmak için imkan bulunuyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak, çevrim içi görüşmelerin bugünkü ayağının sona erdiğini, görüşmelere yarın devam edileceğini söyledi.

Müzakere sürecinin zorlu ve karışık olduğunu belirten Podolyak, temel sorunlar olduğunu ancak uzlaşmak için imkan bulunduğunu vurguladı.

"Rusya konuştuğu tonu değiştirdi"

Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva'dan da dikkat çeken açıklama geldi. Jovkva, müzakerelerin başlangıcında Rusya'nın kendi pozisyonlarını anlamak istemediğini, ancak bunun değiştiğini söyledi.

Jovkva, "Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" dedi.

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