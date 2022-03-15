Öğrenci velisi, öğretmeni darp etti, meslektaşları öğretmene destek açıklaması yaptı

Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Beş ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan fiyat artışları ve çiftçilerle ilgili açıklama
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
Diyanet 265 kadın vaiz alacak
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
EPGİS: Bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacağız
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
Son 24 saatte 24 bin 614 yeni vaka, 115 vefat
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
14 Mart'ta doktoru darp eden uzman çavuş görevden uzaklaştırıldı
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Ak Partili Elitaş: Muhtar maaşlarına yönelik teklifi Meclis'e vereceğiz
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Bu ilde suya 2 ayda ikinci indirim
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en fazla enerji üreten şehirleri belli oldu
Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı
Valilik, kültür merkezi ihalesinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yalanladı
Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Ülkelerine göndermeyeceğiz
Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Ülkelerine göndermeyeceğiz
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı havalar geri geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı havalar geri geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
3600 ek göterge toplantısı sona erdi... Ali Yalçın açıklama yaptı
3600 ek göterge toplantısı sona erdi... Ali Yalçın açıklama yaptı
2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
2022 Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu
Vergi gelirleri geçen yıla oranla yüzde 84,5 artış gösterdi
Vergi gelirleri geçen yıla oranla yüzde 84,5 artış gösterdi
Akaryakıt fiyatları tercih değiştirdi; benzinli araca talep arttı
Akaryakıt fiyatları tercih değiştirdi; benzinli araca talep arttı
MHP'den tüm kamu personelini kapsayan yeni kanun teklifi
MHP'den tüm kamu personelini kapsayan yeni kanun teklifi
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak
Hayati Yazıcı açıkladı...Erken seçim tartışması bitti
Hayati Yazıcı açıkladı...Erken seçim tartışması bitti
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
Konya'da öğretim üyeleri dahil mahrem yapıdan 18 şüpheliye gözaltı
Konya'da öğretim üyeleri dahil mahrem yapıdan 18 şüpheliye gözaltı
TÜİK: Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 20,1 arttı
TÜİK: Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 20,1 arttı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Öğrenci velisi, öğretmeni darp etti, meslektaşları öğretmene destek açıklaması yaptı

Bingöl'de Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen, bir öğrenci velisi tarafından şiddete maruz kalan öğretmen için basın açıklaması yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Mart 2022 23:31
Yazdır
Öğrenci velisi, öğretmeni darp etti, meslektaşları öğretmene destek açıklaması yaptı

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı öğretmen sınıfta öğrencisini sınıftan dışarı çıkardı. Durumu öğrenen öğrenci velisi okula gelerek öğretmene sözlü ve fiziksel şiddette bulundu. Öğretmenin şikayeti üzerine olay savcılığa intikal etti. Yaşanan olayın ardından kentteki Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

"Eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa yarınlarımız karanlık olacaktır"

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen Bingöl İl Başkanı Yunus Kava, öğretmene şiddete dair tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Kava, "İlme, alime, muallime ve müderrise ihtiramı esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan ülkemizde, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, tedbir alınmadığı için artarak devam etmektedir. Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Eğitimciye saldırı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. İlimiz 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan öğretmenimiz, öğrenci velisinin saldırına uğramıştır. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Bu saldırganlara karşı toplum olarak, ülke olarak önlem almak zorundayız. Öğretmenlerin hayatına kasteden bu saldırılara karşı önleyici ve caydırıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Psikolojik danışmanlık hizmetleri etkin hale getirilmelidir. Disiplin yönetmeliklerindeki yetersizlikler giderilerek öğretmene verilen değer hususunda veli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir. Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse, öğretmene iade-i itibarda bulunulmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır" dedi.

"Şiddetin takipçisi olacağız"

Yaşanan olayın takipçisi olacaklarını aktaran Kava, "Öğretmene saldıranlar bilmeliler ki onlar geleceklerini de yok ediyorlar. Bir eğitimciye saldırmak demek aynı zamanda bilime ve ülkenin geleceğine saldırmak demektir. Öğretmene uygulanan şiddetin temelinde öğretmene olan saygı ve sevginin azalmasının payı elbette çok büyüktür. Bu konuda yetkililere, velilere ve eğitim kurumlarına çok iş düşüyor. Herkes şunu bilmelidir ki öğretmen asla sahipsiz değildir. Bütün gücümüzle arkadaşlarımızın yanında olacak ve arkadaşlarımızın uğradığı şiddetin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı
Aracının deposunu doldurup kaçan şüpheliler yakalandı
Aracının deposunu doldurup kaçan şüpheliler yakalandı
Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara 10 yıla kadar hapis istemi
Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara 10 yıla kadar hapis istemi
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
İzinsiz kazı yaptığı iddia edilen profesöre idari işlem
Eşinin tüfekle vurduğu kadın 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Eşinin tüfekle vurduğu kadın 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Mesleki eğitim öğrencisi, öğretmenini bıçakla yaraladı
Mesleki eğitim öğrencisi, öğretmenini bıçakla yaraladı

Bu Habere Tepkiniz

YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!

YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin maaşlarının zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda karar aldı!
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?

Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?

Yükseköğretim kurumlarında görevli araştırma görevlilerinin kadro derecelerinin dördüncü dereceden altına inmesinin önündeki keyfi bürokratik engel kaldırılmalı!
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli

Tüm Brita ürünleri %30 indirimli

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_mart
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım için tercih işlemleri başladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu

Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu

Danıştay 5. Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmakta iken hakkında şikayette bulunduğu Adalet Başmüfettişi için soruşturma izni verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Eğitim müfettiş yardımcılığındaki yaş şartına dava açmak çözüm mü?

Eğitim müfettiş yardımcılığında 35 yaş şartı nasıl değiştirilebilir. Dava açmak çözüm olur mu?
Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak

Erdoğan: Döner sermayeden yapılacak ödemeler artacak

Erdoğan: Sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesi ile ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyilelştirme sağlıyoruz. Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi bütçeye alınarak tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalı!

Kamu kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarına başvuran adaylar mülakatların kaldırılmasını istiyor
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları sendika üyesi olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11.03.2022 tarih ve 45540750 sayılı yazı ekinde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.03.2022 tarihli ve E-36664208-000-104582 sayılı yazısı ile il milli eğitim müdür yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacakları hususuna açıklık getirdi.
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kasaba Doktoru 1.Bölüm Fragmanı

Kasaba Doktoru 1.Bölüm Fragmanı

Kasaba Doktoru 1.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Kasaba Doktoru dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 524 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor!

Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı kenti henüz yeni terk etmişken yeni bir uyarı geldi.