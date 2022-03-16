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16 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

16 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 00:02
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16 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şehit ve Gazi Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MIPIM Uluslararası Emlak Fuarı'nda Türk ve yabancı ülke çadırlarını ziyaret edecek ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Uluslararası Yatırımcı Toplantısına katılacak.

(Cannes)

2 - TBMM'den

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Türkiye Diyanet Akademisi kurulmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormancılığın gelişimine katkı sağlayanların ödüllendirilmesi için her yıl düzenlenen "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TCMB, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KAPAT [X]

3- TCMB, ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Türkevi'nde düzenlenecek "Kadın ve Kızların Güçlendirilmesi: Siyasi, Ekonomik ve Kamusal Hayatta Liderliğe Hazırlanmak" konulu panele katılacak.

(New York)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova)

3- NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

(Brüksel)

4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Programı"na katılacak.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/15.00)

2- Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ve bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımıyla oynayacakları son 16 turu rövanş karşılaşmasına ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

- Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Nef Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Galatasaray maçına ilişkin soruları cevaplayacak; İspanyol ekip son antrenmanına statta çıkacak.

(İstanbul/10.30/11.00/19.15/20.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesi Juventus-Villarreal ve Lille-Chelsea maçlarıyla tamamlanacak.

(Torino/Lille/23.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 15. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, MoraBanc Andorra takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa ekibini, TOFAŞ ise İtalya'nın Nutribullet Treviso takımını konuk edecek; Galatasaray Nef de I Grubu'nun 5. haftasında Fransa'nın JDA Dijon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/Bursa/20.00/Dijon/22.30)

6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanşında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanşında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ertelenen Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı yapılacak.

(İstanbul/19.00)

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasından ertelenen BOTAŞ-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçının yanı sıra 21. haftada ertelenen Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor, Antalya 07 Basketbol-Hatayspor, Fenerbahçe Safiport-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Elazığ İl Özel İdare karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/17.00/13.30/Antalya/14.30/İstanbul/16.00/Kayseri/18.00)

10- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında VakıfBank, Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

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