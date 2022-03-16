Yerli projelere hız verildi... Tam gaz savunma

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, ülkeleri savunma sanayi alanına daha fazla yoğunlaşmasına sevk ederken, Türkiye de yerli ürünlerin geliştirilmesi, seri üretime geçilmesi ve bu ürünlerin bir an önce TSK'ya teslim edilmesi konusunda adımlarını hızlandırdı. Özellikle stratejik ürünlerde son dönemde kritik gelişmeler yaşandı. İşte Türkiye'nin stratejik savunma projelerinin detayları:

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023'TE HANGARDAN ÇIKIYOR

F-35 projesinde Türkiye'nin ortaklığını askıya alma girişimi sonrası hali hazırda kendi Milli Muharip Uçağı (MMU) projesine ağırlık veren Türkiye, kendi 5'inci nesil savaş uçağına sahip olacak. Geliştirme aşamasındaki milli savaş uçağı 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkacak.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI YOLDA

5. nesil yerli savaş uçağı MMU çalışmaları sürerken, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.

HAVA SAVUNMAYA ÖNCELİK

Katmanlı hava savunmanın oluşturulması amacıyla; HİSAR -A menzil ve irtifa yönünden geliştirilerek HİSAR A+ seviyesine çıkarıldı. HİSAR-O+'nın artırılmış menzil ve ilave arayıcı başlık yetenekleriyle seri üretim faaliyetleri başladı. Hisar'ın uzun menzili hava savunma sistemi SİPER için yoğun bir çalışma yürütülüyor. İlk test atışını yapan SİPER; çeşitli menzil, kabiliyet ve arayıcı başlık modelleriyle sahaya çıkacak.

DONANMA GÜÇLENDİRİLİYOR

MİLGEM projesi kapsamında yeni savaş gemilerinin donanmaya katılırken, Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG ANADOLU denize açıldı. 'Yüzen ordu' olarak ifade edilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG ANADOLU; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'na kadar kullanılabilecek. Anadolu gemisinde çok sayıda SİHA da konuşlandırılacak. Filo SİHA konsepti uygulanacak. MİLGEM Projesi Ada Sınıfı Korvet platformu üzerinden tasarlanan Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK da geçtiğimiz aylarda Deniz Kuvvetleri'ne kazandırılmıştı. TSK'nın terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarında adından sıkça söz ettiren insansız hava araçları da savunma sanayide önemli bir yer tutuyor. Son dönemde yerli İHA ve SİHA'ların sergiledikleri performans dünyanın da ilgisini çekerken, bu alanda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Hali hazırda TSK bünyesinde görev yapan ve birçok ülkenin satın almayı planladığı T129 ATAK helikopterinin gelişmiş modeli ATAK-2 için de çalışmalarda sona gelindi.

HÜRJET 2023'TE UÇACAK

Bu yıl yılında hangardan çıkması ve yer testlerine başlaması hedeflenen Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET projesine de hız verildi. 2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan HÜRJET'ten TSK için ilk etapta 16 adet üretilecek.

ALTAY'A MOTOR TEDARİKİ

Savunma sanayiinde öncelikli alanlardan birisini Türkiye'nin ilk ana muharebe tankı ALTAY oluşturuyor. Modern ana muharebe tankı ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkan ALTAY projesinin ilk aşamasında prototip tankların üretimi tamamlanırken, proje doğrultusunda motor tedariki Almanya'nın örtülü ambargosu nedeniyle Güney Kore'den tedarik edildi. Tankın ilk prototipinin mayısta görücüye çıkması bekleniyor.

Selçuk Böke