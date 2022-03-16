Gıda stokları yeterli

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele adına son dönemde gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 8'den 1'e, elektrikte ise KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirdiklerini söyledi. Bakan Nebati, "Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için tarımsal destekleri artırdık. Bunun yanı sıra gübre fiyatlarında da indirim yaptık" ifadelerini kullandı.

ARZ SIKINTISI OLMAYACAK

Hayvansal ve bitkisel ürünlerde gerektiğinde ihracat sınırlaması getirilmesine yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na yetki verildiği bilgisini paylaşan Nebati, "Kırmızı mercimek, fasulye ve zeytinyağında ihracat kısıtlamasına Şubat 2022 sonunda başlandı. 8 Mart itibarıyla, ayçiçek yağı, soya yağı, ayçiçeği tohumu, aspir, pamuk tohumu yağları, rep, kolza ve hardal yağı, mısır yağı ve margarin ihracatı durdurulmuştur. İlgili bakanlıklarla da koordineli çalışılarak piyasalar sürekli takip edilmektedir" diye konuştu. Arz güvenliğinin sağlanması ve ithalatın sekteye uğramaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da devreye girmesi ile gerekli adımların atıldığını dile getiren Nebati, yaklaşan hasat dönemi öncesi yağışların iyi gittiğini ve ilerleyen süreçte Türkiye'de gıda ürünlerinde arz sıkıntı olmayacağını düşündüğü söyledi. Nebati, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından meydana gelen gelişmeler nedeniyle o bölgeden yapılan gıda tedarikinde geçici bir aksama yaşanmasına karşın gerekli adımların ilgili bakanlıklar tarafından atıldığını dile getirerek, "Haberler manipülasyondan ibarettir. Ülkemizin gıda anlamında stokları yeterli düzeydedir" dedi.

MÜCADELE TİMİ SAHADA

Bakanlık bünyesinde oluşturulan Enflasyonla Mücadele Timi'nin saha denetimleri ile firmaların yakından denetlendiğine işaret eden Nebati, "Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan firmalara karşı yasal zeminde sert önlemler alınıyor" dedi.

TÜM KURUMLARDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR

GIDADA arz sıkıntısı yaşanmaması için devletin tüm kurumlarının gerekli tedbirleri aldığına vurgu yapan Nebati, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) dışında özel sektörün de gerektiğinde hububat ve ayçiçek yağı ithalatı yapabilmesi için gümrük vergilerinin sıfırlandığını hatırlattı. Nebati, gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yağ hammaddesi kanola tohumu ile ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya sağı ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranlarının 4 Mart'tan başlamak üzere geçici olarak 30 Haziran'a kadar sıfır olarak uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

İNGİLİZ YATIRIMCILARLA GÖRÜŞME

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Fransa'ya gitti. Cannes'te 31'incisi düzenlenen, 18 Mart'a kadar sürecek "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temalı MIPIM 2022 etkinliğinde katılımcılara seslenecek olan Nebati'nin Türk pavilyonlarını da ziyaret ederek yatırımcılarla bir araya gelmesi planlandı. Bakan Nebati'nin, 17 Mart'ta ise yurtdışı temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçerek "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı"na katılması planlanıyor. Ziyaretleri çerçevesinde Londra Menkul Kıymetler Borsası Açılış Töreni'nde hazır bulunacak olan Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Devlet Bakanı Alok Sharma ile bir araya gelecek. Yabancı yatırımcılarla görüşecek olan Bakan Nebati, Türkiye'nin ekonomik görünümü ve devreye alınan kapsayıcı uygulamalara ilişkin bilgiler vererek yatırım fırsatlarını anlatacak.