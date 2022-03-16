Çanakkale çifte kutlamaya hazır

Çanakkale, bu yıl 18 Mart'ta tarihi iki etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kentte 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla otellerde büyük yoğunluk yaşanıyor. "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip köprünün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında hizmete açılmasına tanık olmak isteyen çok sayıda ziyaretçi, 18 Mart haftasında Çanakkale'de konaklamak isteyince yaklaşık 30 bin yatak kapasiteli kentteki oteller ile misafirhanelerin doluluğu yüzde 100'e ulaştı. Tarihi zaferin yıl dönümü ve köprü açılışı dolayısıyla kentteki tüm otellerin dolduğunu belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Çanakkale Temsilcisi ve Kolin Otel Genel Müdürü Mehmet Hilmi Satar, "Otellerde yer bulmak imkansız. Yabancı ülke temsilciliklerinden, büyükelçiliklerden, konsolosluklardan Çanakkale Savaşları'na katılan milletlerin temsilcileri de şehirde olacak. Bir ay öncesinden rezervasyonlar yapıldı" dedi. Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırıcımlar Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser ise bu hafta kentin en yoğun dönemlerinden birini yaşayacağını anlattı.

5.4 MİLYAR EUROLUK KATKI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yaptığı açıklamada geçiş süresini 6 dakikaya indirecek projenin ekonomiye de büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Karaismailoğlu, projenin GSYH etkisinin 2 milyar 442 milyon euro, üretime etkisinin ise 5 milyar 362 milyon euro olduğunu açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının 18 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacağını kaydederek, "Mega projelerle tarihe imza attık. Yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon euro olan proje için devletin kasasından bir kuruş çıkmadı. Dünyada yaşanan gelişmelere rağmen projenin 1.5 yıl önce bitirildi" değerlendirmesini yaptı.

SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyük açılış için hazırlıklar sürüyor. Projenin Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, "Köprü, ön hazırlıklarıyla beraber yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Nihai hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnce temizlik, çevre düzenlemesi, tören hazırlıkları..." dedi. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresindeki düzenlemeler sürerken, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edilerek eksiklikler gideriliyor. Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı açılıştan sonra tamamlanacak.