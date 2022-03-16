Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti

Rusya-Ukrayna savaşı 21'inci gününe girerken ülkede öğrenim gören Türk öğrencilerin neredeyse tamamı Türkiye'ye döndü. Ukrayna'daki üniversitelerde eğitim alan 3 bin 360 Türk öğrenci yatay geçiş yapmak için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvurdu. Peki bu öğrencilerin durumu ne olacak? Hangi koşullarda Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerine devam edebilecekler? Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler yatay geçiş yapabilecek. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilere Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkanı sağlanacak. İşte denklik ve özel öğrenci statüleriyle ilgili tüm detaylar:

Ukrayna'dan gelen öğrencilerin öncelikle YÖK'ün resmi internet adresinde kendileri için açılan sayfaya ulaşmaları ve gerekli formu doldurmaları gerekiyor.

Denklikle ilgili tüm işlemler online olarak alınıyor. Denklik başvurusu YÖK'ün web sayfasından online yapılıyor. Belge asılları ile randevu günü Daire Başkanlığı'na gidilerek esas başvuru gerçekleştirilecek.

DENKLİK ŞARTLARI NELER?

Eğitime başlanılan yıl YÖK tarafından belirlenmiş sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının ilk bin dilimindeki üniversitelerde olmak. World University Rankings 2021 sıralamasına göre Ukrayna'da ilk binde olan 6 üniversite var.

YÖK'ün tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan mezun olmak.

ÖSYM kılavuzunda yer alan yurt dışı programına yerleştirilmiş veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl aynı programa kayıt yaptıranların aldıkları diplomalara doğrudan denklik veriliyor.

SÜRE DE İNCELENECEK

Ukrayna'dan gelen öğrencilerin denklik başvuruları incelenirken ülkede ne kadar bulunduğuna da bakılacak. Öğrenim süresince kullanılan pasaportun il emniyet müdürlüğünden alınan giriş-çıkış dökümünün incelenmesi sonucunda eğitim-öğretim dönemi için öğrenim görülen ülkede bulunma süresinde eksiklik tespit edilmesi durumunda öğrenciler bu haktan yararlanamayacak. Ayrıca,

YÖK tarafından tanınmayan bir kurumdan alınan diplomalar,

Açık öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim sonunda alınan diplomalar,

Meslek eğitimini içeren ve alınmış olduğu ülkede bir üst öğrenime geçişe izin vermeyen veya Türkiye'deki akademik derecelere karşılık gelmeyen ara derecelere ilişkin olarak yapılan denklik başvuruları kabul edilmeyecek.

ÖZEL STATÜ NASIL OLACAK?

Denklik alamayan öğrenciler, özel öğrenci düzenlemesinden yararlanacak. Konuyla ilgili detaylı bir yönetmelik mevcut. Ancak Ukrayna'dan gelen öğrencilere yönelik daha istisnai bir düzenleme yapılacak. YÖK'ün bu konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. İlgili fakülte, yüksekokul ya da enstitü yönetim kurulu kararı ile açılan derslere bu öğrenciler katılabilecek. İlgili mevzuat gereği özel öğrencilik statüsünden en fazla iki dönem yararlanılıyor. Ancak Ukrayna'daki durum daha farklı olduğu ve mağduriyet yaşandığı için bu öğrencilere daha esnek bir uygulama getirilmesi gündemde. Konuyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde YÖK tarafından açıklanacak.

CEYDA KARAASLAN