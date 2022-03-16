Ülkü Ocakları eski yöneticileri arasında kavgada bir kişi öldü

Mersin'de çıkan kavgada eski Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'in tabanca ile ateş ettiği eski Adana Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Emrullah Kaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay Toroslar İlçesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuvayı Milliye Caddesi üzerindeki bir banka şubesinden para çeken Mersin eski Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Çağrı Ünel, bankadan çıktığı sırada dışarıda bekleyen 4 kişiyle tartıştı. Tartışma sonrası çıkan kavgada darp edilen Çağrı Ünel üzerinde taşıdığı tabanca ile ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Adana Ülkü Ocakları eski İl Başkan Yardımcısı Emrullah Kaya ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Darp sonucu yaralanan Çağrı Ünel ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan ve Adana'dan geldikleri öğrenilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kavganın alacak verecek meselesi yüzündün çıktığı öğrenildi.

Hediye Eroğlu/Mersinhaberci