Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakerelerin bugün de devam edeceği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 08:24
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter'den yaptığı açıklamada, müzakerelerin 16 Mart'ta devam edeceğini duyurdu.
Podolyak, "Temel çelişkiler var ancak kesinlikle uzlaşmaya yer var. Molalar esnasında alt gruplar halinde çalışmalar devam edecektir." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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