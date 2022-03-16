ÖSYM, Özbekistan Devlet Test Merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Özbekistan Devlet Test Merkezi ile bu ülkenin sınav teknoloji alt yapısını geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzaladı.

ÖSYM'de düzenlenen törende protokol, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile Özbekistan Devlet Test Merkezi Başkanı Madjit Malikovich Karimov arasında imzalandı.

Özbekistan heyeti, protokolün imzalanmasının ardından sınav hazırlık süreçleri, sınav faaliyetleri, sınav teknolojisi ve organizasyonunun yönetilmesine ilişkin ÖSYM yetkililerinden bilgi aldı.

Törende, Özbekistan Devlet Test Merkezi daire başkanları Habibullo Nuraliyev, Guljahon Madrahimova, Dilshod Satimov, Ne'mat Sevinchov, Nasimbek Lutfiyev ile Özbekistan Cumhuriyeti Kabine Temsilcisi Shaxrux Daliyev de hazır bulundu.

Protokol hakkında AA muhabirine açıklama yapan Aygün, ÖSYM'nin 1974'ten beri elde ettiği tecrübeyle, uyguladığı sınavlarla ve gerçekleştirdiği ölçme, seçme ve yerleştirmelerle ciddi bir bilgi birikimi bulunduğunu dile getirdi.

Karşılıklı bilgi alışverişinin, kurumların daha iyi noktalara gelmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Aygün, "Cumhurbaşkanımızın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiği önem bizim için hareket noktası oldu. Bu protokol, iki dost ve kardeş ülkenin kurumları arasındaki faydalı iş birliğini bir üst noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.

Özbekistanlı heyetin, aynı anda 5 bin adayın elektronik ortamda sınava girebildiği Esenboğa Elektronik Sınav Merkezini de ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini aktaran Halis Aygün, "Sahip olduğumuz soru hazırlama, ölçme ve değerlendirme, sınav güvenliği, bilgi güvenliği, sınav uygulamaları ve süreçleri deneyimimizi, dost ve kardeş ülke Özbekistan heyetiyle paylaşmaktan memnunuz." dedi.