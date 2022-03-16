Ankara'da liselilerin kavgası kamerada

Görüntüler, Ankara'nın Mamak ilçesinden...

Bir lisenin önünde iki kız öğrenci ve velisine, diğer kız öğrenciler saldırdı.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

O anları da, olup biteni izleyenlerden bir öğrenci cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Görüntülerde liselilerin saç saça baş başa kavga ettiği, çevredekilerin de bu durumdan rahatsız olmadığı anlar yer aldı.

GÜLÜP EĞLENDİLER

Birbirine giren öğrencileri kayda alan kişinin,

'bırak bırak'

dediği duyulurken; bazı kız öğrencilerin bu durumdan keyif alarak gülüp eğlendiği görüldü.