Dolar/TL 14,72 seviyelerinde işlem görüyor

Dün 14,40-14,85 arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 14,7022'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,7240 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 artışla 16,1470'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 19,2020'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda 98,9 seviyesinde yatay seyrederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0960'tan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığına dikkati çeken analistler, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.