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İstanbul'da yasak aşk vahşeti! Komşusunu öldürüp 7 parçaya böldü: Savunması pes dedirtti

İSTANBUL Büyükçekmece'de eşi Nubar Aslan'la ilişkisi olduğundan şüphelendiği Süleyman Akbaba'yı öldürüp 7 parçaya ayıran Alpaslan Aslan ile 3 diğer sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Alpaslan Aslan'ın cinayeti haksız tahrik altında işlediğini aktararak 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Mart 2022 11:52
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İstanbul'da yasak aşk vahşeti! Komşusunu öldürüp 7 parçaya böldü: Savunması pes dedirtti

Büyükçekmece'de eşi Nubar Aslan'la bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı iddiasıyla komşusu Süleyman Akbaba'yı öldürüp, cesedini 7 parçaya ayırdıktan sonra yol kenarına atan sanık Alpaslan Aslan ile cinayete yardım ettiği iddia edilen Nubar Aslan ve delilleri gizledikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Nubar Aslan hazır bulunurken, diğer tutuklu sanık Alpaslan Aslan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Nubar'ın sanık Alpaslan ile birlikte asli fail olduğunu ve suça iştirak ettiğini aktardı. Sanık Alpaslan'ın eşi ile maktul arasındaki ilişkiyi öğrenmesinden kaynaklanan ruhsal durum içerisinde öldürme eylemini gerçekleştirdiğini aktaran cumhuriyet savcısı, Alpaslan'ın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Nubar Aslan'ın ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin ise ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

"Kasten yapılan bir şey yoktur"

Söz verilen Alpaslan Aslan "Söyleyecek bir şeyim yok. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Bu şahıs evime girdi. Neden evime giriyor?" dedi. Sanık Nubar Aslan ise "Kasten yapılan bir şey yoktur. Olay anlık gelişti" şeklinde savunma yaptı. Mahkeme sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlendiği anlatılmıştı. İddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın eşi Nubar Aslan'a maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanık Alpaslan'ın maktulün direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu ifade edilmişti.

Yaklaşık 1 buçuk yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia etti

Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1 buçuk yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar Aslan'ın ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin ise 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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