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Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün DNA'sı mağdur kadının kıyafetinde çıktı

Ankara'da bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H.B.'nin arasında olduğu 3 sanığın yargılandığı dava dosyasına yeni deliller girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 12:20
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Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün DNA'sı mağdur kadının kıyafetinde çıktı

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Aralık 2019'da görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.B.'nin, mağdur Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunup bulunmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasına kazandırılması için ara karar kurulmuştu.

Hazırlanan rapor, yaklaşık 1,5 yıl sonra dava dosyasına gönderildi.

Raporda, mağdur Ç.B'nin kıyafetlerinde, sanık H.B.'yeait DNA örneklerinin bulunduğu belirtilerek, "İç çamaşırından alınan D ve H kodlu örneklerden en az biri erkek, birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve H.B.'ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi." bilgisine yer verildi.

Raporda, mağdurdan alınan diğer kıyafet ve sürüntü örneklerinde, DNA örneklerine rastlanmadığı bildirildi.

Sanık H.B., mahkeme huzurundaki savunmasında, Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ederek, olayın mağduru olduğunu savunmuştu.

- Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H.B., 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan H.B. ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında "cinsel istismar", jinekolog H.Ş. hakkında ise "delilleri karartma" suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.

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