Benzin ve motorine yeni indirim geliyor
17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor
Kaynak : NTV
Eklenme : 16 Mart 2022 12:24
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 62 kuruş; motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız