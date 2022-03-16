Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven paylaşımlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesaplarından, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili DHKP/C'li teröristi övdüğü ve İslamiyete yönelik küfürlü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 12:40
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medya platformları Twitter'da ve Facebbok'ta "Furkan Deniz Talu" rumuzunu kullanan kişinin sosyal medya paylaşımları incelendi.
Twitter'daki paylaşımlarında Müslümanlar, Hz. Muhammed ve camiler hakkında küfürlü ifadeler kullandığı tespit edilen şüphelinin Facebook hesabından ise, DHKP/C'li teröristler tarafından makamında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinden Şafak Yayla'nın fotoğrafını "Seni çok seviyoruz Şafak" yorumuyla paylaştığı belirlendi.
Savcılıkça, paylaşımlarındaki ifadeleri "suçu ve suçluyu övme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını oluşturduğu tespit edilen şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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