Flash TV, kayyum ile yönetilecek
Ekim 2021'de yayın hayatına başlayan Flash TV hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ortaklardan Mehmet Emin Göktuğ, yaptığı açıklamayla kanalın artık kayyum tarafından yönetileceğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Mart 2022 13:00
İki yıl aradan sonra 2021 Ekim'de ekranlara geri dönen Flash TV'de, yarı yarıya ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlık yargıya taşınmıştı.
Kardeşlerden Mehmet Emin Göktuğ yaptığı yazılı açıklamada, kanalın kayyum tarafından yönetileceğini söyledi.
"YAYIN POLİTİKASI ELE GEÇİRİLDİ"
Açıklamada, ocak ayında vefat eden Ömer Ziya Göktuğ'un hayattayken varislerini dahil ederek hukuksuz bir dizi işlem gerçekleştirdiği savunulurken,
"Yayın politikası, şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiştir."denildi. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız