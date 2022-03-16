'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir." dedi.

Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Komisyon toplantısının basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirten Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

"Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir."

- Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta

Toplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."

Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.