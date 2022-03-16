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Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddette 'iyi hal indirimi' açıklaması

Bakan Bozdağ: Buradan Yargıtayın değerli başkanı ve dairelerimizin değerli başkan ve üyelerine çağrıda bulunuyorum, iyi hal indirimindeki yaşanan sıkıntıları ancak Yargıtayımızın ortaya koyacağı içtihatlarla sağlıklı bir zemine oturtabiliriz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 13:21
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Buradan Yargıtayın değerli başkanı ve dairelerimizin değerli başkan ve üyelerine çağrıda bulunuyorum, iyi hal indirimindeki yaşanan sıkıntıları ancak Yargıtayımızın ortaya koyacağı içtihatlarla sağlıklı bir zemine oturtabiliriz." dedi.

Bozdağ, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve Komisyon üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, komisyonun, uzun bir çalışma sonrasında Meclis, Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlar için yol gösterici bir rapor hazırladığını söyledi. Raporun, Adalet Bakanlığının çalışmalarında dikkate alınacağını bildiren Bozdağ, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, Bakanlığın birinci ve değişmez gündemi olduğunu vurguladı. Bazı yasaların değiştirilmesiyle kadına yönelik şiddetle mücadelede mesafe alınamayacağına, uygulamanın da yasal değişikliklerle uyumlu olması gerektiğine dikkati çeken Bozdağ, cezaların caydırıcılığının, toplumun bütün kesimleri tarafından fark edilmesinin de önemli olduğunu dile getirdi.

Bakan Bozdağ, yargı görevi yapanlara büyük görevler düştüğünü, sadece kanunların bu meseleyi çözmeye yetmeyeceğini söyledi. Uygulayıcıların, kanunlarda yansıyan iradeyi kararlarına yansıtmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Bozdağ, ilk derece mahkemelerinde verilen eksik ya da yanlış kararların, istinaf mahkemeleri tarafından ikinci defa yargılanmasının yapıldığını anımsattı. Buradaki bir eksikliğin de Yargıtay tarafından inceleneceğini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Hukukun, kendi içerisindeki yanlışları düzeltecek yeteri kadar mekanizması vardır. Eğer bu mekanizmalar sağlıklı işlerse hiçbir yanlışlık hayat bulamaz. Bu işleyişlerde aksamalar olursa yanlışlıklar hayat bulabilir. Türk Ceza Kanunu'nun, halk arasında 'iyi hal' diye bilinen takdiri indirim sebeplerinin uygulanması, toplumumuzda infiale yol açmaktadır. Ortaya çıkan hadiseler ve bu hadiseler nedeniyle verilen kararlar, insanımızın vicdanını sızlatmaktadır. Adalet Bakanı olarak bu kararlar benim de vicdanımı rahatsız etmektedir."

- "Yargıtayın yol göstericiliğine Türkiye'nin ihtiyacı var"

Yargıtayın, kamuoyuna yansıyan bir kadın cinayetiyle ilgili kararını da değerlendiren Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi:

"Dün biliyorsunuz bir karar çıktı. Yargıtayın ilgili ceza dairesi ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş bir kararda iyi hal indirimi de uygulanmış, daha sonra da bu iyi hal indirimi Yargıtay tarafından da yerinde görülerek onanmış. Burada bu yanlışı düzeltecek kimdir, Yargıtaydır, ilgili ceza dairesidir. Birisi daha önce kız kardeşini daha sonra da boşandığı eşi öldürüyor ve iyi hal indiriminden yararlanıyor. İki yakınını öldürüyor ve diyelim iyi hal indirimini ilk derece mahkemesi öyle takdir etti, Yargıtayın burada buna, bu takdiri de değerlendirmesi lazım. Burada iyi hal indirimi hakikaten uygulanır mı, uygulanmaz mı? Buradan Yargıtayın değerli başkanı ve dairelerimizin değerli başkan ve üyelerine çağrıda bulunuyorum, iyi hal indirimindeki yaşanan sıkıntıları ancak Yargıtayımızın ortaya koyacağı içtihatlarla sağlıklı bir zemine oturtabiliriz. Şu anda TBMM'nin gündemine gelecek olan teklif içine konan iyi hal indirimine ilişkin sınırlayıcı kuralların sağlıklı uygulanması da ancak Yargıtayımızın yol göstericiliği çerçevesinde mümkün olacaktır. Kamuoyunda milleti rahatsız edecek bu tür hadiseler karşısında bu iyi hal indiriminin doğru uygulanması için Yargıtayımızın bu konudaki içtihatlarını gözden geçirmesinde, belki yeni bir içtihat oluşturarak, ilk derece mahkemeleri ve istinaf için yol göstericiliğine hakikaten Türkiye'nin ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum."

- "Hiçbir gerekçe beni buna ikna edemez"

Boşandığı eşi ve kız kardeşini, iki yakınını birden öldüren bir kişiye, iyi hal indirimi uygulanmasını anlamakta zorlandığını dile getiren Bakan Bozdağ, "Hiçbir gerekçe beni buna ikna edemez. İki can gitmiş, iki kişiyi kısa aralıklarla öldürmüş, hangi iyi niyet, hangi iyi hal var onu gerçekten mahkemenin, kararlarının gerekçelerinde bunu izah etmesinde fayda vardır. Gördüğüm kadarıyla ortaya çıkan kararlarda burada da ciddi eksiklikler var. Umarız ki dileriz ki bu konu uygulayıcılar tarafından da ciddi şekilde ele alınabilir." diye konuştu.

Sadece yasal değişikliklerle mesafe alınmasının zor olduğunun altını çizen Bakan Bozdağ, uygulayıcıların da değişikliklerle uyumlu kararlar tesis etmesine ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Bekir Bozdağ, Yargıtayın kadına karşı şiddet konusunda yol göstericiliğine, Türk yargısının ve herkesin ihtiyacı olduğunu bildirdi. Yargıtay Başkanı ve diğer yetkililerin bu alandaki içtihatları ve kararları, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yeniden ele alabileceğini vurgulayan Bozdağ, böylece yol gösterici yeni içtihatların ortaya çıkacağına, bu alandaki sorunların Yargıtay ve mahkemelerin katkısıyla çözüleceğine inandığına dikkati çekti.

- "Tereddütsüz bu meselenin üzerine gitmemiz şart"

Kadına karşı şiddetle mücadelede önleyici tedbirlerin, kadınların sağlığını, yaşam hakkını koruma ve diğer haklarını muhafaza etme bakımından daha önemli olduğuna yürekten inandığına işaret eden Bozdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadını şiddetle, cinayetle, eziyetle, işkenceyle veya tehditle muhatap kılmadan önce bu muhataplığı ortadan kaldıracak mekanizmaların da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde biz sürekli suç işleyenleri cezalandıran ama suçun işlenmesini önleyemeyen bir pozisyonda oluruz. Bu da bizim attığımız adımların neticeye ulaşmasını gerçekten engeller. Topyekun bir seferberlik lazım, topyekun seferberlikte de birlikte mücadele etmemiz lazım. Türkiye'de psikolojik bariyerleri de bizim bu noktada aşmaya ihtiyacımız var. Bir konu, kadına karşı şiddet konuşulurken 'ama, fakat, lakin' diye cümle kurmaya başladığımızda biz zaten o konuyu baştan kaybetmişiz demektir. Birincisi böyle konuşmayacağız, ikincisi böyle konuşanların konuşmasını da dinlemeyeceğiz. Biz böyle konuşanları dinlersek, onlara iltifat edersek o zaman kadına karşı şiddeti meşrulaştırmak, orada alınacak tedbirleri hafifletmek isteyenlere güç vermiş oluruz. 'Ama, lakin' demediğimiz gibi diyenleri de dinlemeyeceğiz. Dinlediğimiz sürece de biz bu sorunu çözemeyiz. Amasız, lakinsiz, tereddütsüz, kararlı bir şekilde bu meselenin üzerine gitmemizin şart olduğuna yürekten inanıyorum."

AK Parti iktidarları döneminde kadınları kendi içinde ayıran, kategorize eden ve inciten kavramların hukuktan temizlendiğini, kadına karşı şiddetle mücadelede çok sayıda adım atıldığını anlatan Bozdağ, diğer alanlardaki adımların da birlikte atılması gerektiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanı Mustafa Mustafa Şentop'a, milletvekillerine, komisyon üyelerine teşekkür etti.

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Görüşmede Bozdağ'a, komisyonun raporunu takdim eden Komisyon Başkanı Öznur Çalık, raporda 17 başlıkta tespitlerin ve çözüm önerilerinin yer aldığını bildirdi.

Raporla ilgili bilgi veren Çalık, göreve geldikten sonra Bakan Bozdağ'ın kadına yönelik şiddetle mücadeleyi birinci gündem maddesi yapmasının kıymetli olduğunu ifade etti.

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