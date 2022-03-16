Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Davraz'da 196, Kartepe ve Hakkari'de 189, Uludağ'da 180, Palandöken ve Erciyes'te 175, Denizli'de 164, Ovacık'ta 145, Yıldız Dağı ve Hesarek'te 140, Yedikuyular'da 130, Sarıkamış'ta 128, Çambaşı'nda 118, Ilgaz'da 117, Yıldıztepe'de 115, Keltepe, Hazarbaba ve Murat Dağı'nda 95, Kop Dağı'nda 82, Konaklı'da 73, Zigana'da 70, Mersivan'da 60, Salda'da 52, Elmadağ'da 44, Yalnızçam'da 41, Saklıkent'te 39 ve Kandilli'de 14 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 16.03.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya PB -7 1 Palandöken ÇB -20 -11 Davraz AB -10 -3 Hakkari KY -14 -8 Kartepe ÇB -8 4 Uludağ P -10 0 Erciyes PB -17 -6 Denizli PB -13 2 Ilgaz PB -15 -3 Keltepe PB -15 -3 Yedikuyular AB -11 -1 Gevaş Abalı HKY -7 -4 Konaklı ÇB -21 -9 Nemrut PB -14 -7

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, AB: Az bulutlu)