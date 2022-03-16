Adalet Bakanı Bozdağ, HSK Genel Kuruluna başkanlık etti

Harvard'lı uzman beyin sağlığı için en faydalı besinleri açıkladı

Harvard Üniversitesi?nde beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı olarak görev yapan Dr. Uma Naidoo, beyin sağlığı için ne faydalı altı besini açıkladı. Çoğu kişinin bu besinleri yeterince yemediğini söyleyen Naidoo, iyi beslenme ile akıl sağlığı arasındaki bağa dikkat çekti.