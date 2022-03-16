Bakan Özer'den 'öğretmen ataması' açıklaması

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye'nin eğitim gündemindeki son gelişmeleri Bloomberg HT ekranında değerlendiriyor.

Özer'in ifadelerinde öne çıkan konular şunlar oldu:

Mesleki eğitimde yapılan değişikliklerle işveren ve çalışanlar açısından cazip düzenlemeler yaptık. Bu konuda yapılan değişikliklerle işverenin yükünü devlet aldı. Burada devlet 1-2 milyar TL'lik bir yükü işveren üzerinden almış oluyor.

Mesleki eğitimle ilgili tüm düzenlemelerimizi iş dünyası ile istişare ile yapıyoruz.

Mesleki eğitim merkezleri genç işsizliği azaltma fırsatları sunuyor.

KOBİ'ler için en önemli şey çırak bulmak. Bu düzenlemelerin ardından farklı sektörlerde çırakların sayısı katlandı.

2022 yılı sonuna kadar 1 milyon çırak hedefliyoruz. Bunu genç işsizliğini düşürmek için etkin bir enstrüman olarak kullanmak istiyoruz.

Türkiye'de 256 tane OSB var. Daha önce 87 tane OSB'de mesleki eğitim merkezi vardı. 2021'in sonunda tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezlerini kurduk.

Bir işletmede usta öğretici varsa artık o işletme 40 çırak alabilecek. Bu alanda kapasiteyi artırdık.

Tüm sektörlerde ciddi bir talep var. Burada 1 milyon hedefine ulaştığımızda bu talep karşılanmış olacak.

Mesleki eğitim merkezlerinde istihdam oranı yüzde 88 düzeyinde. Örneğin Almanya'da bu oran yüzde 77'ler seviyesinde.

Mesleki eğitim merkezindeki 370 bin öğrencinin yüzde 50'si 18 yaşın üzerinde. Mesleki eğitim merkezlerinden yararlanan kadın sayısı 29 binden 50 bine çıktı.

Mayıs ayında mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 500 bine çıkmış olacak.

Biz Türkiye'nin mesleki eğitim merkezi haritasını çıkardık. Sektörün kümelenmiş olduğu yerlerde mesleki eğitimi kurguluyoruz.

Meslek liselerinde 1,5 milyar TL'lik gelir yaratmayı hedefliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz tüm maddeleri meslek liselerinde üretebiliyoruz.

Bakan Özer, Öğretmen atamaları hakkında konuştu, atama mutlaka olacak, üzerinde çalışmaya devam ediyoruz, okul öncesi eğtiim 3 bin anaokulu 40 bin anasıfı düşünülüyor, ağırlık okul öncesine verilecek, ama diğerlerine de yer verilecek, umuyorum en kısa sürede tamamlarız.

Kaynak: Bloomberg HT