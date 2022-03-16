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O il güne kızıl gökyüzü uyandı... İşte sebebi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kentte bu sabah gökyüzünün kızıla bürünmesinin nedenini 'Sahra Çölü tozu' olarak açıkladı. Yaşar, "Maalesef insanlarımız bu tür durumlarda tedirgin oluyor. Denizde sular çekiliyor, gökyüzü kızıl oluyor, korkuyor. Bunlar sadece doğa olayı" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Mart 2022 15:40
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O il güne kızıl gökyüzü uyandı... İşte sebebi

İzmir'de gökyüzünün rengi, sabah saatlerinde kızıla döndü. Gökyüzünü seyreden İzmirliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Çok sayıda kişi de çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gökyüzünün rengi bazılarını ise tedirgin etti. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, doğa olayı olduğunu belirterek, "2 gün önce Sahra Çölü'nden çok ciddi miktarda toz kalktı.

Uydudan baktığımda yaklaşık olarak 3,5 milyon kilometrekare yani Türkiye'nin 4 katı kadar devasa bir toz taşındı. Bu toz taşınımı şu an Batı Avrupa tarafında. Bu toz metrekarede yaklaşık 6-7 gram ve çevrede çok yoğun miktarda.

Biz Doğu'dayız, güneş de Doğu'dan doğduğu için Batı'ya baktığımızda atmosferde Yunanistan'daki bu toz bulutunun kızıllığını görüyoruz. Maalesef insanlarımız bu tür durumlarda tedirgin oluyor.

Denizde sular çekiliyor, gökyüzü kızıl oluyor, korkuyor ama bunlar sadece doğa olayı. Çöl tozları yaşamın olmazsa olmazı çünkü çok miktarda demir taşıyor.

Çöl tozu toprakta ne kadar olursa o kadar verim kazanır ancak insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Bu durum bahar alerjisine neden olur.

Partiküllü maske takılmalı" diye konuştu.

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