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Bakan Çavuoğlu: Akan kanın durması lazım

Bakan Çavuoğlu, "Ukrayna'da akan kanın durması lazım. Savaşların kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 15:50
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Bakan Çavuoğlu: Akan kanın durması lazım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ortak basın toplantısında konuşuyor.

Toplantıda konuşan Lavrov'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türk-Rus ilişkileri bölgede istikrarın sağlanması için önemli."

"Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlaştırılması."

"Ankara'nın Ukrayna konusundaki yaklaşımı son derece dengeli."

"Kafkas ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha da artmasını istiyoruz."

Çavuşoğlu: Net tutum takındık, endişelerimizi dürüst şekilde paylaştık

Bakan Çavuşoğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Başından beri hem insani hem de barışcıl ateşkesin sağlanması için çaba sarfettik."

"Net tutum takındık, endişelerimizi dürüst şekilde paylaştık."

"Akan kanın durması lazım. Savaşların kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz."

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