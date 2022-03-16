TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifinin tam metni
Seçim Barajı konusunu içeren, seçim kanunu değişikliğini içere kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Mart 2022 16:15
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız seçim kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.
15 maddeden oluşan teklifle ülke seçim barajı 7'ye indirilecek.
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