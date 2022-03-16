EPDK Başkanından akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Mart 2022 18:22
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında
oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir.
Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde
tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama
yetkisi kanunen bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.